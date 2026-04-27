Mali'de saldırıların ardından Başbakan Maiga, "korkmayacağız" mesajı verdi

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından korkmadan mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Maiga, yaptığı açıklamada, 25 Nisan'daki saldırıların korku yaymayı, ulusal birliği zayıflatmayı ve Malililerin kararlılığını kırmayı hedeflediğini belirterek, "Korkmadık, tereddüt etmedik ve asla korkmayacağız." ifadesini kullandı.

Saldırıları, "korkakça ve barbarca" olarak nitelendiren Maiga, eylemlerin büyüklüğünün destekçiler tarafından finanse edildiğini düşündürdüğünü kaydetti.

Mali ordusunun saldırılara sert karşılık verdiğini vurgulayan Maiga, ülke genelinde yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Maiga, yetkililerin terörizmi tamamen ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

25 Nisan sabahı erken saatlerde Mali'de, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlattı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar başladı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine intihar bombalı saldırı düzenlendi ve saldırıda yaralan Camara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusuna bağlı paralı askerleri ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetti.

Mali ordusu, saldırılarının ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
