Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kraliyetini ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla’yı Beyaz Saray’da görkemli bir törenle karşıladı.

DİPLOMATİK ZİRVENİN İLK DURAĞI: ÇAY SAATİ

ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Washington’a gelen Kraliyet çifti, Beyaz Saray’ın güney kapısında bizzat Başkan Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından liderler ve eşleri, samimi bir atmosferde gerçekleştirilen geleneksel çay partisi için konuta geçti.

Görüşmede, transatlantik ilişkilerin geleceği ve küresel stratejik iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

4 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM

Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın 4 günlük resmi ziyareti, sadece bir nezaket turu olmanın ötesinde önem taşıyor.

Yarın sabah saatlerinde Güney Bahçesi’nde yapılacak resmi askeri törenin ardından, akşam saatlerinde dünya liderlerinin de katılımıyla büyük bir "Devlet Yemeği" düzenlenecek.

Kraliyet çiftinin programında ayrıca New York’taki 11 Eylül Anıtı’na ziyaret ve Virginia’daki tarihi kutlamalar da yer alıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Washington genelinde ziyaret nedeniyle güvenlik protokolleri "kırmızı" seviyeye çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta sonu Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin geleneksel yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sebebiyle, özellikle Beyaz Saray çevresinde ve Kraliyet konvoyunun geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alındığı gözlendi.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNİN İLK BÜYÜK ZİYARETİ

Siyasi analistler, Başkan Trump’ın ikinci dönemindeki bu ilk büyük devlet ziyaretinin, İngiltere ile ABD arasındaki tarihi bağları güçlendirmek için kritik bir fırsat olduğunu belirtiyor. First Lady Melania Trump’ın ev sahipliğindeki organizasyonun kusursuzluğu ise Amerikan basınında geniş yer buldu.

SEMBOLİK GÜÇ GÖSTERİSİ

ABD basınına göre ziyaret, yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda sembolik bir güç gösterisi olarak da değerlendiriliyor. The New York Times, temasların ABD-İngiltere ilişkilerinde “özel bağın yeniden teyidi” niteliği taşıdığını yazarken; CNN, Trump’ın ikinci dönemindeki ilk büyük devlet ziyareti olmasına dikkat çekerek bunun iç ve dış politikaya mesaj içerdiğini vurguladı. BBC ise güvenlik önlemlerinin olağanüstü seviyeye çıkarıldığını ve programın hassasiyetle yürütüldüğünü aktardı.

ABD basınında ayrıca, kraliyet ziyaretlerinin tarihsel arka planına da yer verildi. Daha önce Kraliçe II. Elizabeth’in ABD’ye yaptığı resmi ziyaretler hatırlatılırken, Kral III. Charles’ın bu ziyareti “yeni dönemin diplomatik başlangıcı” olarak yorumlandı.

Bu ziyaret Kral Charles'in annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 2010'da gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden 16 yıl sonra, bu düzeyde gerçekleşen ilk ziyaret olması açısından da büyük önem taşıyor.