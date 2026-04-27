Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'u paylaşarak ''Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!'' sözleriyle ezeli rakibine göndermede bulundu.

Galatasaray'a derbide 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

''SENİNLE NİCE BAŞARILARA WINNER OKAN BURUK''

Yapılan paylaşımda, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" denilerek, başarılı teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında 200 maça çıktığı vurgulandı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alarak günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu.

İşte o paylaşım:

Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

Yaşlı adamların cansız bedenleri denizde bulundu
Tekirdağ'da gölde toplu balık ölümleri yaşandı

İstanbul'un yanı başında korkutan manzara! Sebebi belli değil