Galatasaray, Samsunspor'u yenerse 26. kez şampiyon

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, kalan 3 mücadeleden 3 puan elde etmesi durumunda rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un alacağı sonuçlara bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

  • Galatasaray, 31. haftada Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek puan farkını 7'ye çıkardı.
  • Galatasaray, 32. haftada Samsunspor'u yenmesi halinde bitime 2 maç kala 26. kez şampiyon olacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı Samsunspor maçını kazanması durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

GALATASARAY RAKİPLERİNE SIRALAMADA FARK ATTI

Süper Lig'de 31. haftaya 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puan toplayarak liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılı takım, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbiyi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Galatasaray, derbi galibiyetiyle puanını 74'e yükselterek sarı-lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, ayrıca 6 puan gerisindeki Trabzonspor ile farkı ise maç fazlasıyla 9'a taşıdı. Karadeniz temsilcisi, 31. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olunca Galatasaray ile arasındaki fark 9 olarak kaldı.

SAMSUNSPOR'U YENERSE 26. KEZ ŞAMPİYON

Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi. Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak "Cimbom" deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

CHP binasına saldırdı, vatandaşları da hedef almaya kalktı
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Raylar kan gölüne döndü: Yolcu trenleri çarpıştı, bilanço ağır
Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

Yaşlı adamların cansız bedenleri denizde bulundu
Tekirdağ'da gölde toplu balık ölümleri yaşandı

İstanbul'un yanı başında korkutan manzara! Sebebi belli değil