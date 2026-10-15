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Zonguldak Kilimli'de heyelan nedeniyle apartman boşaltıldı, 2 araç hasar gördü

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Zonguldak Kilimli'de heyelan nedeniyle apartman boşaltıldı, 2 araç hasar gördü
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lojmanlar mevkisinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi; bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Apartman tedbir amacıyla boşaltılırken duvarın altında kalan park halindeki 2 araç hasar gördü.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan toprak kaymasının ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanı tedbir amacıyla boşalttı.

Apartmanın istinat duvarının altında kalan park halindeki 2 araç ise hasar gördü.

Güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.

Bina sakinlerinden Emre Palabaş, gazetecilere, çocuklarla salonda oturduğunu, o sırada ses duyduğunu, evin yıkılacağını zannettiklerini söyledi.

Arabaların duvarın altında kaldığını belirten Palabaş, "Apartmanda şu an kimse kalmadı. Ev sallandı. Deprem, bomba patlamış gibi oldu." dedi.

Kaynak: AA
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