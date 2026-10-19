Zonguldak Karadeniz Ereğli'de tarım aracı devrildi, 79 yaşındaki sürücü öldü

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de tarım aracı devrildi, 79 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Ormanlı köyünde tarım aracı devrildi, 79 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi, cenaze incelemelerin ardından morga götürüldü.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ormanlı köyünde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla seyreden Satılmış Pürcü (79), Taşocağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampolden dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Pürcü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA