Zonguldak'ta silah ticareti operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Zonguldak'ta yasa dışı ve ruhsatsız silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takibin ardından 13 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 576 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 bıçak ve 0,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı