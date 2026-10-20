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Zonguldak Çaycuma'da jandarma, Nebioğlu-Kozcağız güzergahında trafik denetimi yapıyor

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Zonguldak Çaycuma'da jandarma, Nebioğlu-Kozcağız güzergahında trafik denetimi yapıyor
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Zonguldak Çaycuma'da jandarma, Nebioğlu-Kozcağız güzergahında trafik ve çevre güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Ekipler dere yataklarını taşkın riskine karşı kontrol ederken yola çıkabilecek hayvanların oluşturabileceği tehlikeleri de dikkate alıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yol kontrollerini sürdürüyor.

Çaycuma ilçesinde Perşembe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde trafik ve çevre güvenliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Nebioğlu-Kozcağız güzergahında görev yapan jandarma trafik ekipleri, yol kontrolleriyle sürücülerin güvenliğini sağlamaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, Nebioğlu bölgesindeki dere yataklarını da kontrol ederek taşkın risklerine karşı incelemelerde bulunuyor. Güzergahta yola çıkabilecek hayvanların trafik açısından oluşturabileceği tehlikeler de denetimlerde dikkate alınıyor.

Jandarma ekiplerinin trafik güvenliği ve çevresel risklere yönelik kontrollerinin sorumluluk bölgelerinde sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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