Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? (Zonguldak Valiliği)

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Zonguldak'ta etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından, gözler 16 Ekim Cuma gününe ilişkin yeni karara çevrildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Zonguldak Valiliğinin açıklamalarını takip ediyor. Peki, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Zonguldak Valiliğin16 Ekim Cuma Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? Detaylar...

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta 15 Ekim Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. 16 Ekim Cuma günü için ise eğitime ara verildiğine ilişkin yeni bir resmî karar bulunmuyor. Tatil kararının uzatıldığına dair bir duyuru yapılmadıkça eğitim öğretimin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.

16 EKİM CUMA ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Zonguldak Valiliği tarafından 15 Ekim Perşembe günü alınan karar kapsamında, il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verilmişti. Kararın, beklenen kuvvetli yağışın oluşturabileceği riskler nedeniyle alındığı açıklanmıştı.

Eğitime ara verilen gün kapsamında engelli ve hamile kamu çalışanları ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılmıştı. Ancak 16 Ekim Cuma günü için okulların tatil edildiğine ilişkin yeni bir resmî açıklama bulunmuyor. Resmî bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin içeriği güncellenecektir.