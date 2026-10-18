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Zonguldak'ta sağanak su baskınına yol açtı, Çaydamar'da istinat duvarı çöktü

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Zonguldak'ta sağanak su baskınına yol açtı, Çaydamar'da istinat duvarı çöktü
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Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent merkezinde su baskını ve toprak kaymasına neden oldu. Çaydamar Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü, Toptancılar Sokağı'nda iş yerlerini su bastı; belediye ekipleri temizlik başlattı.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak nedeniyle Acılık Deresi ile Şahide Mar Deresi'nin debisi yükseldi. Çaydamar Deresi'nin taşan suları ana yolu kaplarken, Çaydamar Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü, Toptancılar Sokağı'nda da iş yerlerini su bastı.

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, kent merkezinde su baskınları ve toprak kaymalarına neden oldu. Çaydamar Deresi'nin yükselen suları ana yola taşarken, yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kayması ve su baskını sonucu mahalleye ulaşımı sağlayan yol üzerindeki istinat duvarı çöktü. Dere ile yolun birleştiği güzergahta sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda su yüksekliği yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kent merkezinden geçen Acılık Deresi ve Şahide Mar Deresi'nin debisi de sağanak nedeniyle yükseldi. Emral Çarşısı'nın arkasındaki Toptancılar Sokağı, sular altında kaldı. Sokakta biriken sular çevredeki iş yerlerine kadar ulaşırken, dükkanlarını su basan esnaf zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Zonguldak Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken çamur ve taşları temizlemek için çalışma başlattı. Belediye zabıta ekipleri de araçlarla devriye gezerek anonslarla sürücüleri su baskını ve yol çökmesi riskine karşı uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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