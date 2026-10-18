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Zonguldak'ta su taşkını nedeniyle jandarma kamyon dışındaki araçları durdurdu

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Zonguldak'ta su taşkını nedeniyle jandarma kamyon dışındaki araçları durdurdu
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Zonguldak'ta Filyos-Gökçeler güzergahında meydana gelen su taşkını nedeniyle Jandarma Bölge Trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla kamyonlar dışındaki araçların geçişine izin vermedi ve sürücülerden uyarılara uymalarını istedi.

Zonguldak'ta Filyos-Gökçeler güzergahında meydana gelen su taşkını nedeniyle Jandarma Bölge Trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Filyos-Gökçeler güzergahında yol güvenliğini sağlamak ve vatandaşların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla bölgede kontrol gerçekleştiren jandarma trafik ekipleri, kamyonlar dışındaki araçların geçişine izin vermedi. Su taşkınının yaşandığı güzergahta Jandarma Bölge Trafik ekiplerinin müdahalesi ve denetimleri yoğun şekilde devam ediyor. Sürücülerin trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları ve güzergahtaki güncel durumu takip etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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