Zonguldak'ta su taşkını nedeniyle jandarma kamyon dışındaki araçları durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ta Filyos-Gökçeler güzergahında meydana gelen su taşkını nedeniyle Jandarma Bölge Trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Filyos-Gökçeler güzergahında yol güvenliğini sağlamak ve vatandaşların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla bölgede kontrol gerçekleştiren jandarma trafik ekipleri, kamyonlar dışındaki araçların geçişine izin vermedi. Su taşkınının yaşandığı güzergahta Jandarma Bölge Trafik ekiplerinin müdahalesi ve denetimleri yoğun şekilde devam ediyor. Sürücülerin trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları ve güzergahtaki güncel durumu takip etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı