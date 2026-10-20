Zonguldak Çaycuma'da su baskını 4 evi ve kereste fabrikasını vurdu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde etkili olan yağışların ardından meydana gelen su baskınının boyutu dron görüntüleriyle ortaya çıktı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanın sular altında kaldığı bölgede 4 ev ile bir kereste fabrikası da su baskınından etkilendi.

Zonguldak-Bartın kara yolu üzerindeki Ramazanoğlu köyünde önceki gün etkili olan yağışlar, bölgede su baskınlarına neden oldu. Daha önce tekstil atölyesi ve ekmek fırınının sular altında kaldığı bölgede, dronla çekilen görüntüler su baskınının geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

Yaklaşık 1 kilometrelik alanın suyla kaplandığı bölgede 4 ev ve bir kereste fabrikasının da sular altında kaldığı görüldü. Yaşanan Su Baskını, bölgedeki işletme sahipleri ve vatandaşları mağdur etti. Tekstil işletmesinin sahibi Hasan Hüseyin Ötgünç, işletmelerinde 80 kişinin çalıştığını belirterek su baskını nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Ötgünç, iş yerlerinin ve çalışanların zarar görmemesi için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Fırın işletmecisi Lütfü Çaban ise su tahliye sisteminin yetersiz kaldığını belirterek, giderlerin genişletilmesi ve soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Bölgedeki işletme sahipleri, su tahliye kanallarının ve yol altındaki büzlerin kapasitesinin incelenmesini, benzer mağduriyetlerin yeniden yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı