Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Zonguldak'ta sağanak sonrası denize sürüklenen çöpler Kozlu Sahili'ne vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta sağanak sonrası denize sürüklenen çöpler Kozlu Sahili'ne vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından denize sürüklenen çöpler, dalga ve akıntıların etkisiyle Kozlu Sahili'ne vurdu. Kıyı boyunca biriken plastik atıklar nedeniyle sahilde çöp yığınları oluştu; yürüyüşe gelen vatandaşlar kirlilikle karşılaştı.

ZONGULDAK'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından denize sürüklenen çöpler, Kozlu Sahili'ne vurdu.

Zonguldak'ta iki gün boyunca etkili olan sağanağın ardından denizdeki çöpler kıyıya vurdu. Yağışla birlikte denize taşınan atıkların dalga ve akıntıların etkisiyle kıyıya sürüklenmesi sonucu Kozlu Sahili'nde çöp kirliliği oluştu. Yürüyüş yapmak için sahile gelen vatandaşlar, kıyı boyunca biriken plastik atıklar çöplerle karşılaştı. Kıyıya taşınan atıklar nedeniyle sahil şeridi boyunca çöp yığınları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

Antalya'da "Little Miss" rezaleti! Bakanlık hemen el attı
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Günün bombası! Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı