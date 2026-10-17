Zonguldak'ta sağanak sonrası denize sürüklenen çöpler Kozlu Sahili'ne vurdu

Zonguldak'ta sağanak sonrası denize sürüklenen çöpler Kozlu Sahili'ne vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından denize sürüklenen çöpler, dalga ve akıntıların etkisiyle Kozlu Sahili'ne vurdu. Kıyı boyunca biriken plastik atıklar nedeniyle sahilde çöp yığınları oluştu; yürüyüşe gelen vatandaşlar kirlilikle karşılaştı.
ZONGULDAK'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından denize sürüklenen çöpler, Kozlu Sahili'ne vurdu.
Zonguldak'ta iki gün boyunca etkili olan sağanağın ardından denizdeki çöpler kıyıya vurdu. Yağışla birlikte denize taşınan atıkların dalga ve akıntıların etkisiyle kıyıya sürüklenmesi sonucu Kozlu Sahili'nde çöp kirliliği oluştu. Yürüyüş yapmak için sahile gelen vatandaşlar, kıyı boyunca biriken plastik atıklar çöplerle karşılaştı. Kıyıya taşınan atıklar nedeniyle sahil şeridi boyunca çöp yığınları oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı