Şanlıurfa, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Şırnak, Iğdır, Yalova, Osmaniye, Düzce, Kilis, Batman, Siirt, Bayburt, Yozgat13 Ekim Salı bugün okul yok mu

13 Ekim Salı bugün okullar tatil mi sorusu, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şırnak, Batman ve Siirt gibi kuvvetli sağanak beklenen illerde yaşayan veliler, valiliklerin resmi duyurularını yakından takip ederken, sosyal medyada dolaşan tatil iddiaları da merakı artırıyor. Peki, bugün bu illerde okullar açık mı, valiliklerden tatil kararı geldi mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ŞANLIURFA, ŞIRNAK, BATMAN, ZONGULDAK VE DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 EKİM SALI BUGÜN OKUL YOK MU?

Şanlıurfa, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Şırnak, Iğdır, Yalova, Osmaniye, Düzce, Kilis, Batman, Siirt, Bayburt ve Yozgat'ta bugün okul yok mu? Yurdun büyük bölümünde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, öğrencileri ve velileri 13 Ekim Salı günü okulların açık olup olmadığını araştırmaya yöneltti. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklenen illerde, valiliklerden gelecek olası tatil açıklamaları merakla bekleniyor. İşte okulların durumu ve illere göre hava durumu...

13 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Şırnak, Iğdır, Yalova, Osmaniye, Düzce, Kilis, Batman, Siirt, Bayburt ve Yozgat valiliklerinden 13 Ekim Salı günü için henüz yapılmış bir tatil açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle resmi bir karar duyurulmadığı sürece söz konusu illerde eğitim öğretim faaliyetleri normal ders saatlerinde devam ediyor.

İLLERE GÖRE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Okul tatili merak edilen illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

• Şanlıurfa: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 17°C

• Zonguldak: Gök gürültülü sağanak, gündüz 22°C, gece 17°C

• Aksaray: Çok bulutlu, gündüz 23°C, gece 11°C

• Kırıkkale: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 10°C

• Şırnak: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 13°C

• Iğdır: Gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 10°C

• Yalova: Gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 17°C

• Osmaniye: Gök gürültülü sağanak, gündüz 28°C, gece 17°C

• Düzce: Gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 12°C

• Kilis: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 17°C

• Batman: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, gündüz 27°C, gece 14°C

• Siirt: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, gündüz 26°C, gece 17°C

• Bayburt: Gök gürültülü sağanak, gündüz 18°C, gece 8°C

• Yozgat: Gök gürültülü sağanak, gündüz 20°C, gece 8°C

ŞIRNAK, BATMAN VE SİİRT'TE KUVVETLİ YAĞIŞ

Okul tatili sorgulanan iller arasında yağışın en etkili olması beklenen yerler Şırnak, Batman ve Siirt. Güneydoğu Anadolu'daki bu üç ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği göz önünde bulundurularak, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

AKSARAY'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Listedeki iller arasında yağış beklenmeyen tek il Aksaray. Kentte gün boyu hava çok bulutlu geçecek. Aksaray'da gündüz sıcaklığının 23 derece, gece sıcaklığının ise 11 derece civarında olması bekleniyor.

BAYBURT VE YOZGAT'TA GECELER SERİN

Yağışla birlikte bazı illerde gece sıcaklıklarında belirgin bir düşüş dikkat çekiyor. Bayburt ve Yozgat'ta gece sıcaklığının 8 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilerin hava koşullarına uygun giyinmesi önem taşıyor.

TATİL KARARLARI NASIL ALINIYOR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararı, valilikler tarafından meteorolojik uyarılar ve sahadaki durum değerlendirilerek alınıyor. Bu kararlar il genelini kapsayabileceği gibi yalnızca belirli ilçeleri, kırsal bölgeleri ya da taşımalı eğitimi de kapsayabiliyor. Tatil duyuruları kimi zaman gece geç saatlerde, kimi zaman ise sabahın erken saatlerinde yapılabiliyor.

RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN

Okulların tatil olup olmadığına ilişkin en doğru bilgi, valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru kanallarından paylaşılıyor. Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz tatil iddialarına itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamaların esas alınması gerekiyor. Valiliklerden yeni bir tatil açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.