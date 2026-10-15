Haberler

Zonguldak Alaplı'da yağış sonrası kaya iki otomobile hasar verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Alaplı'da yağış sonrası kaya iki otomobile hasar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları, Alaplı-Akçakoca kara yolunda seyir halindeki iki otomobile zarar verdi. Sürücüler yara almadan kurtulurken, kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki iki otomobile zarar verdi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu olayda, kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca kara yolunun Kıran köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprakla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

Akçakoca istikametine seyir halinde olan Kurtuluş Vurmaz yönetimindeki 55 JP 486 plakalı Fiat Tipo marka otomobil, önüne düşen kaya parçasına çarparak durdu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen K.A. idaresindeki 34 PTG 989 plakalı otomobil de yola düşen kaya parçalarının üzerinden geçti. Her iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sürücüler yara almadan kurtuldu

Kaya düşmesi nedeniyle yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

AK Parti camiasını yasa boğan ölüm! Erdoğan'dan taziye mesajı
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

Bir ilimizde daha okullardaki tatil devam edecek
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili var

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Sadece 4 AK Partili milletvekili var
6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

Giydiği mont 6-0'lık hezimetin önüne geçti! İşte fiyatı
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı