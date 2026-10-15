Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

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Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentteki yağışların etkisinin azalarak da olsa yarın devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA