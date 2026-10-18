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Zonguldak Ereğli'de batan Kuzey Yıldızı teknesinin kurtarma çalışmaları tamamlandı

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Zonguldak Ereğli'de batan Kuzey Yıldızı teknesinin kurtarma çalışmaları tamamlandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına sonrası Bozhane mevkiindeki çekeklerde batan Kuzey Yıldızı adlı teknenin kurtarma çalışmaları tamamlandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken teknenin büyük bölümünün hasar gördüğü belirlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fırtına sonrası Bozhane mevkiindeki çekeklerde batan "Kuzey Yıldızı" adlı gemiyi kurtarma çalışmaları tamamlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Karadeniz Ereğli ilçesi Bozhane mevkiinde bulunan çekeklerde, bölgede etkili olan fırtınanın ardından "Kuzey Yıldızı" adlı tekne battı. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kurtarma operasyonu tamamlanırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Teknenin büyük bir bölümünün hasar gördüğü ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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