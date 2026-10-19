Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Limanı'nda derelerin taşıdığı atıklar balıkçı teknelerini sardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Limanı'nda derelerin taşıdığı atıklar balıkçı teknelerini sardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta şiddetli yağışların ardından Çaydamar ve Üzülmez derelerinin sürüklediği tonlarca atık limanda birikti. Plastik, moloz ve evsel atıklar balıkçı teknelerinin çevresini sardı; deniz yüzeyi yer yer görünmez oldu.

Zonguldak'ta günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından Çaydamar ve Üzülmez derelerinin sürüklediği tonlarca atık, limanda birikti. Plastik şişeler, ağaç parçaları, moloz ve evsel atıkların kapladığı deniz yüzeyinde balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.

Zonguldak'ta son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez dereleri, beraberinde taşıdıkları atıkları denize sürükledi. Dereler aracılığıyla limana ulaşan odun, ağaç dalları, plastik malzemeler, taş, moloz ve evsel atıklar, Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti.

Özellikle balıkçı teknelerinin bulunduğu liman bölümünde yoğunlaşan atıklar, su yüzeyinin bir bölümünü kapladı. Plastik şişeler, ambalaj atıkları ve irili ufaklı ağaç parçalarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle denizin yüzeyi yer yer görünmez hale geldi.

Liman içerisinde demirli bulunan balıkçı teknelerinin çevresi de derelerin taşıdığı çöplerle doldu. Yağış sularıyla sürüklenen atıkların limanın iç kesimlerinde toplanması sonucu ortaya çıkan görüntüler, kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Şiddetli yağışların ardından oluşan atık birikimi, Zonguldak Limanı'nın Liman Caddesi kıyısındaki bölümünde geniş bir alana yayıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Bakan devreye girdi
Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Maltepe'de çöken binada ölen 5 yaşındaki Gülce Dora toprağa verildi! Anne cenazeye sedyeyle getirildi

Anne cenazeye sedyeyle geldi, minik Gülce'nin tabutuna sarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

CİMER'deki ihbar ortaya çıkardı! Onlarca kadın yumurtalarını satmış
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

Ne bu hal Mourinho? Tepkiler çığ gibi
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor