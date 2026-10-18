Zonguldak'ta tersaneler bölgesinde dağdan kopan dev kaya yola düştü, yol kapatıldı

Zonguldak'ta tersaneler bölgesinde dağdan kopan dev kaya yola düştü, yol kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya kara yoluna düştü. Güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatılan yol, kayanın ekiplerce kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası kara yoluna düştü. Yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı olayda, kayanın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Olay, Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun tersaneler bölgesinde meydana geldi. Dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası yola düştü. Kaya nedeniyle kara yolunda ulaşım aksarken, güzergah güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İlgili ekiplerin çalışması sonucu dev kaya parçası yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.