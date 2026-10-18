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Zonguldak Kozlu'da sağanak sonrası Ilıksu Deresi taştı, plaj sular altında kaldı

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Zonguldak Kozlu'da sağanak sonrası Ilıksu Deresi taştı, plaj sular altında kaldı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak, Ilıksu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere suları araç yoluna kadar ulaşırken Ilıksu Plajı sular altında kaldı; bölgedeki çay bahçeleri, kahvaltı salonları ve restoranlar su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ILIKSU DERESİ TAŞTI, PLAJ SULAR ALTINDA KALDI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak, Ilıksu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle dere suları araç yoluna kadar ulaşırken, Ilıksu Plajı sular altında kaldı. Bölgede bulunan çay bahçeleri, kahvaltı salonları ve restoranlar da su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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