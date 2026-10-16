Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası'nı su ve çamur bastı, ziyaretçi girişi kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ZONGULDAK'ta Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası, şiddetli yağışın ardından içinden geçen derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu su ve çamur altında kaldı. Mağara, ziyaretçi girişine kapatıldı.

Zonguldak'ta bulunan, yaklaşık 350 milyon yıl önceki Karbonifer döneme tarihlenen ve 3 bin 350 metre uzunluğundaki Gökgöl Mağarası'ndan geçen derenin su seviyesi, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yükseldi. Suyun yükselmesiyle mağarayı su ve çamur bastı. Mağaranın 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bölümü sular altında kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlatırken, mağaraya ziyaretçi girişi durduruldu. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, gece saatlerinde Gökgöl Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı