Haberler

Zonguldak'ta 16 Ekim Cuma yüz yüze eğitime ara verildi, bazı personel izinli olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 16 Ekim Cuma yüz yüze eğitime ara verildi, bazı personel izinli olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valiliği, kentte süren kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Aynı gün kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

Zonguldak Valiliği, kentte devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verilmesini kararlaştırdı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de aynı gün idari izinli olacak.

Kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarının ardından Zonguldak Valiliği, yazılı açıklamayla alınan tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Yağışların yol açabileceği tehlikeler dikkate alınarak alınan karar gereğince, 16 Ekim Cuma günü resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren karara göre ise engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli davranmaları ve yetkili kurumlarca yapılacak duyuruları izlemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı

Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı
Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum

Ülkenin tanıdığı isimden "Çift tabanca dolaşıyorum" itirafı geldi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa’da kripto borsaları için lisans dönemi: Kimler izin aldı, kimler dışarıda kaldı?

Avrupa’da kripto borsaları için lisans dönemi: Kimler izin aldı, kimler dışarıda kaldı?
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırıldı

Dün gece tarihe tanıklık ettik
Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi

Zabıta tarihi "geçmemiş" ürün aradı! Denetimde mide bulandıran anlar
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı

Statları yıkılmıştı! Maçlarını o iki şehrimizde oynamak istiyorlar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi
Bartın'da sağanak sonrası mazgaldan çıkan fare korkuttu! Evlerin arasından şelale aktı

Mazgaldan çıkanı gören korktu! O anlar canlı yayına yansıdı