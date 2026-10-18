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Zonguldak Alaplı'da Alaplı Çayı'nda su seviyesi yükseldi, mendirek zarar gördü

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Zonguldak Alaplı'da Alaplı Çayı'nda su seviyesi yükseldi, mendirek zarar gördü
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece etkili olan sağanak ve fırtına sonrası Alaplı Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, çayın denize döküldüğü noktada yapımı süren mendireğin bazı bölümlerine zarar verdi.

ALAPLI ÇAYI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından Alaplı Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, çayın denize döküldüğü noktada yapımı süren mendireğin bazı bölümlerine zarar verdi. Dalgalar, Alaplı Çayı'nın içine kadar ulaştı. Balıkçılar teknelerini 1 gün önceden Alaplı Balıkçı Barınağı'na koyarken, küçük sandal ve tekneler ise çevredekiler tarafından karaya çekildi.

Yağışla su seviyesinin yükseldiği çayın çevresinde ise Alaplı Belediyesi ve itfaiye ekipleri, köprü yakınlarında ve belirli noktalarda tedbir amacıyla bekledi.

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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