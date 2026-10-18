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Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden sürüklenen çöpler limanda birikti

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Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden sürüklenen çöpler limanda birikti
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Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından derelerden sürüklenen plastik atıklar ve çöpler limanda birikti. Deniz yüzeyini kaplayan atıklar nedeniyle liman çevresinde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından derelerden sürüklenen plastik atıklar ve çöpler limanda birikti. Ortaya çıkan manzara vatandaşları şaşırttı.

Zonguldak'ta son iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından limanda dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Yağışlarla birlikte derelerden denize taşınan plastik atıklar ve çeşitli çöpler, liman içerisinde birikerek deniz yüzeyini büyük ölçüde kapladı.

Liman çevresinde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar, denizin üzerini kaplayan atıklarla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Plastik şişeler başta olmak üzere çeşitli atıkların su yüzeyinde yoğun şekilde birikmesi, çevre kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağışların ardından oluşan bu görüntü, çevre temizliği ve atıkların denizlere ulaşmasının önlenmesi konusunu yeniden gündeme getirdi.

Öte yandan, limanda biriken plastik atık ve çöplerin ne zaman temizleneceği merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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