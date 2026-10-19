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Zonguldak Ereğli'de patpatıyla dere yatağına yuvarlanan 79 yaşındaki sürücü öldü

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Zonguldak Ereğli'de patpatıyla dere yatağına yuvarlanan 79 yaşındaki sürücü öldü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde patpatla tamire giden 79 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip 20 metreden dere yatağına yuvarlandı. Ailesinin ihbarıyla gelen ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi; cansız bedeni itfaiye çıkardı, soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracıyla dere yatağına savrulan Satılmış Pürcü (79), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Karakavuz köyü yolu üzerindeki eski taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Devrek ilçesine bağlı Durupınar köyünde oturan Satılmış Pürcü, patpat olarak adlandırılan tarım aracını tamire götürmek için evinden çıktı. Ereğli ilçesine bağlı Eski taş ocağı mevkisine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Pürcü, yaklaşık 20 metreden yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Satılmış Pürcü'den haber alamayan ailesi, gideceği tamirciyi aradı. İşyeri sahibinin Pürcü'nün gelmediğini söylemesi üzerine aile fertleri, kendisini aramaya başladı. Satılmış Pürcü'nün kaza yapmış olabileceğini değerlendiren ailesi, arama çalışmalarını bu ihtimal üzerinde yoğunlaştırdı. Pürcü'nün kaza yaptığı yeri bulan aile fertleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Satılmış Pürcü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Pürcü'nün cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına taşındıktan sonra morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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