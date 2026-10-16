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Zonguldak'ta yağış sonrası Vali Hacıbektaşoğlu inceleyip koordinasyon talimatı verdi

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Zonguldak'ta yağış sonrası Vali Hacıbektaşoğlu inceleyip koordinasyon talimatı verdi
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Zonguldak'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bölgedeki hasar ve önlemleri yerinde inceledi. İlgili kurumların çalışmalarını gözlemleyen Vali, müdahalelerin hız kesmeden sürmesi ve eşgüdüm için talimat verdi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kuvvetli yağışların ardından bölgedeki çalışmaları yerinde denetleyerek koordinasyon talimatı verdi.

Zonguldak genelinde etkili olan şiddetli yağmurun sebep olduğu hasar ve alınan önlemler, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun saha ziyaretleriyle mercek altına alındı. Hacıbektaşoğlu, ilgili kurumların yürüttüğü faaliyetleri bizzat gözlemledi.

İnceleme sırasında yetkililerden son durum hakkında detaylı bilgi alan Vali, müdahalelerin hız kesmeden sürmesi gerektiğini vurguladı. Kurumlar arası eşgüdümün önemine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, çalışmaların aralıksız devam etmesi yönünde gerekli talimatları iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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