Zonguldak'ta motosiklet yasak mı? SON DAKİKA! Zonguldak'ta motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, çalışmıyor mu?

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Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına ilişkin karar alındı. Zonguldak Valiliği, olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ile motokuryelerin trafiğe çıkışı hakkında dikkat edilmesi gereken açıklamalar yapıldı. Peki, Zonguldak'ta motosiklet yasak mı? Zonguldak'ta motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, çalışmıyor mu? Detaylar...

ZONGULDAK'TA MOTOSİKLET YASAK MI?

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden ve sürmesi beklenen olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı tedbir alındığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınan karar kapsamında, iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına ikinci bir talimata kadar izin verilmeyeceği bildirildi. Yasak, kent genelinde etkili olan yağışın ardından ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı uygulamaya konuldu.

ZONGULDAK'TA MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAK MI, ÇALIŞMIYOR MU?

Zonguldak'ta motokuryelerin trafiğe çıkışı da geçici olarak yasaklandı. Valilik tarafından alınan karar, motosikletlerin yanı sıra motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçları kullanan motokuryeleri de kapsıyor.

Kent genelinde etkili olan ve devam etmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle alınan tedbir kapsamında motokuryelerin trafiğe çıkışına ikinci bir talimata kadar izin verilmeyecek. Yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin yeni bir talimatın beklendiği bildirildi.

ZONGULDAK'TA MOTOSİKLET YASAĞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkış yasağı, ikinci bir talimata kadar devam edecek. Yasağın sona ereceği zamana ilişkin ise verilen bilgilerde ayrıca bir saat veya tarih belirtilmedi.

ZONGULDAK'TA MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAK MI, ÇALIŞMIYOR MU?

Zonguldak'ta motokuryelerin trafiğe çıkışı da geçici olarak yasaklandı. Valilik tarafından alınan karar, motosikletlerin yanı sıra motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçları kullanan motokuryeleri de kapsıyor.

Kent genelinde etkili olan ve devam etmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle alınan tedbir kapsamında motokuryelerin trafiğe çıkışına ikinci bir talimata kadar izin verilmeyecek. Yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin yeni bir talimatın beklendiği bildirildi.

ZONGULDAK'TA SAĞANAK YAĞIŞ ULAŞIMI ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Kozlu ilçesinde su birikintilerinin meydana geldiği yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentte ölçülen yağış miktarlarının Zonguldak merkezde metrekareye 28 kilogram, Kilimli ilçesinde 60 kilogram, Ereğli ilçesinde 113 kilogram ve Kozlu ilçesinde 62 kilogram olduğu öğrenildi.

Olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı Zonguldak Valiliği tarafından motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.