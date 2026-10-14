Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın haberinde 2 kare iptal edildi

Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın haberinde 2 kare iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak mahreciyle servis edilen Milyonda bir görülen vaka başlıklı haberde öksürürken kalp damarı yırtılan kadının yer aldığı 2 kare kaynağından iptal edildi. Ajans, özür dileyerek abonelerin haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafları kullanması gerektiğini duyurdu.
Bugün saat 12.32'de Zonguldak mahreciyle servis edilen "Milyonda bir görülen vaka: Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın ölümden döndü" başlıklı haberin 2 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı