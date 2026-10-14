Haberler

Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın haberinde 2 kare iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak mahreciyle servis edilen Milyonda bir görülen vaka başlıklı haberde öksürürken kalp damarı yırtılan kadının yer aldığı 2 kare kaynağından iptal edildi. Ajans, özür dileyerek abonelerin haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafları kullanması gerektiğini duyurdu.

Bugün saat 12.32'de Zonguldak mahreciyle servis edilen "Milyonda bir görülen vaka: Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın ölümden döndü" başlıklı haberin 2 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 124 sitede yayınlandı.
Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

İki şehir arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor

Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapan milyonlar kazanıyor
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...

Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü