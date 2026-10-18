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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de fırtına KYK kız yurdu çatısını söktü, yaralanan yok

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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de fırtına KYK kız yurdu çatısını söktü, yaralanan yok
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Çavdarlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı yerinden söküldü. Çevredekilerin 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle Çavdarlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı yerinden söküldü.

Olay, ilçede etkisini artıran fırtına sırasında meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yurdun çatısının bir bölümü yerinden koparken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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