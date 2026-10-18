Zonguldak Karadeniz Ereğli'de fırtına KYK kız yurdu çatısını söktü, yaralanan yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle Çavdarlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı yerinden söküldü.

Olay, ilçede etkisini artıran fırtına sırasında meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yurdun çatısının bir bölümü yerinden koparken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı