Zonguldak'ta 3 günlük sağanak limanda deniz suyunu kahverengiye çevirdi

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ZONGULDAK'ta 3 gün etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengi oldu.

Zonguldak'ta 3 gündür süren sağanak, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında heyelanlar, yol çökmeleri ve su baskınları yaşandı. Sağanağın ardından yüksek kesimlerden derelere karışan toprak ve alüvyon, akıntıyla birlikte Zonguldak Limanı'na taşındı. Derelerin denize döküldüğü bölgelerde suyun kahverengiye dönüştüğü görüldü. Liman içerisinde yoğun çamurlu su birikimi oluşurken, deniz yüzeyindeki renk değişimi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı