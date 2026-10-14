İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da da eğitime 1 gün ara verildi

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Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlı hava, eğitim ve ulaşımda yeni tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul'un ardından Kocaeli ve Yalova'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesi kararı verildi.

KOCAELİ'DE TÜM EĞİTİM KURUMLARI TATİL

Kocaeli Valiliği, güncel meteorolojik değerlendirmelerin yağışın kent genelinde devam edeceğine ve şiddetini artırabileceğine işaret ettiğini açıkladı.

Bu kapsamda 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki bütün eğitim kurumlarında ders yapılmaması kararı alındı.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan, gazi ve malul gazi personel de bir gün idari izinli olacak.

Çocuğu rehabilitasyon merkezine, anaokuluna veya kreşe devam eden kadın çalışanlar ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personeli de izin kapsamına alındı.

Kurumların faaliyetlerini sürdürmesi için görev başında bulunması zorunlu personel ise bu uygulamadan yararlanamayacak.

YALOVA'DA DA OKULLAR KAPALI OLACAK

Yalova Valiliği de aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklentisi üzerine il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiğini bildirdi.

Kararın, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve ulaşımda oluşabilecek riskleri azaltmak amacıyla alındığı belirtildi.

Kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna veya kreşe giden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLARA YASAK

Yalova'da eğitime ara verilmesinin yanı sıra trafik güvenliğine yönelik bir karar da alındı. Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı.

Öte yandan kentte yağışın etkili olduğu Armutlu ilçesinde bazı yollar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken iş makineleri, su birikintilerinin oluştuğu yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

SAKARYA’DA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Sakarya Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com