Meteoroloji yarın Düzce ve Zonguldak için şiddetli sağanak uyarısı yaptı

Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleri ile Amasya'nın batı, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA