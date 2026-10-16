Karadeniz Ereğli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'sine adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 şüpheli serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 576 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız yivsiz tüfek, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.???????