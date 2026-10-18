Karadeniz Ereğli'de kuvvetli rüzgar çatı katındaki baz istasyonunu yıktı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatı katında bulunan baz istasyonu yıkıldı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay, çevrede paniğe neden oldu.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Orta Cami mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle apartmanın çatı katında bulunan baz istasyonu yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yaşanan olayın ardından çevrede panik yaşanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine yetkililerin gelmesi ve müdahalede bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı