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Düzce'nin Kardüz Yaylası'nda metrekareye 101,6 kilogram yağış ölçüldü

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Düzce'nin Kardüz Yaylası'nda metrekareye 101,6 kilogram yağış ölçüldü
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Düzce, 15-16 Ekim'de ölçülen yağışta Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. Kentte en fazla yağış Kardüz Yaylası'nda metrekareye 101,6 kilogram olurken, Kocaeli Kartepe 153,8 ve Zonguldak 124,8 kilogramla ilk iki sırada bulundu; olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan sağanakta Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda metrekareye 101,6 kilogram yağış düştü. Düzce, 15-16 Ekim'de ölçülen yağış miktarlarına göre Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, belirtilen dönemde en fazla yağış metrekareye 153,8 kilogramla Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde ölçüldü. Zonguldak ise metrekareye 124,8 kilogram yağışla ikinci sırada yer aldı.

Düzce'de aralıksız devam eden yağışa karşı ekiplerin aldığı önlemler sayesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Düzce'de 10 istasyonda 406,5 kilogram yağış ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentteki 10 ölçüm istasyonundan aldığı verilere göre, en fazla yağış 101,6 kilogramla Kardüz Yaylası'nda kaydedildi. Yağış miktarı Akçakoca'da 43,9, Gölyaka'da 41,3, Kaynaşlı'da 40,5, Düzce merkezde 39,2, Cumayeri'nde 36,7, Çilimli'de 34,6, Gümüşova'da 27,3, Yığılca'da 23,9 ve Yoğunpelit'te 17,5 kilogram olarak ölçüldü. Söz konusu 10 istasyonda ölçülen yağış miktarlarının toplamı 406,5 kilogram oldu.

Kentte yağışların gelecek haftanın başına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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