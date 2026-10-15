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Zonguldak Kilimli'de ÇATES lojmanlarında istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü

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Zonguldak Kilimli'de ÇATES lojmanlarında istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki ÇATES lojmanlarında, şiddetli yağış nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı çöktü. Duvarın önünde park halinde bulunan 3 araç hasar gördü; ekipler yıkılan duvarın enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.

ZONGULDAK'ta etkili olan yağmurun ardından bir lojmanın istinat duvarının çöktü, park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) lojmanlarında, şiddetli yağış nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı çöktü. Duvarın önünde park halinde bulunan 3 araç hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan duvarın enkazının kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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