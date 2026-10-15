Zonguldak Kilimli'de ÇATES lojmanlarında istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü

Zonguldak Kilimli'de ÇATES lojmanlarında istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki ÇATES lojmanlarında, şiddetli yağış nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı çöktü. Duvarın önünde park halinde bulunan 3 araç hasar gördü; ekipler yıkılan duvarın enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.
ZONGULDAK'ta etkili olan yağmurun ardından bir lojmanın istinat duvarının çöktü, park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) lojmanlarında, şiddetli yağış nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı çöktü. Duvarın önünde park halinde bulunan 3 araç hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan duvarın enkazının kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı