Bakan Çiftçi, 6 ilde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı

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Bakan Çiftçi: "Bu kapsamda olası riskleri asgari seviyeye indirgemek amacıyla; İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde eğitim-öğretime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir. sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza ise SMS ile bilgilendirme yapılmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı