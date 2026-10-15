Bakan Çiftçi, 6 ilde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı

Bakan Çiftçi, 6 ilde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, olası riskleri asgariye indirmek için İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da eğitime bugün bir gün ara verildiğini açıkladı. Sarı uyarı verilen illere mesaj formu iletildiğini, turuncu uyarı verilenlere SMS ile bilgilendirme yapıldığını söyledi.
Bakan Çiftçi: "Bu kapsamda olası riskleri asgari seviyeye indirgemek amacıyla; İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde eğitim-öğretime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir. sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza ise SMS ile bilgilendirme yapılmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı