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Zonguldak Çaycuma'da başıboş hayvanlar 3 araçlı kazadan sonra yine yola çıktı

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Zonguldak Çaycuma'da başıboş hayvanlar 3 araçlı kazadan sonra yine yola çıktı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesini bağlayan yolda başıboş hayvanlar sürücüler için tehlike oluşturuyor. Aynı yolda yaklaşık 3 ay önce 3 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından hayvanlar yine yollarda dolaşıyor; sürücüler önlem bekliyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolunda başıboş hayvanlar sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Karayolunun Nebioğlu güzergahındaki iki ayrı noktasında ve Perşembe Kavşağı'nda başıboş dolaşan hayvanlar, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olabilecek risk oluşturuyor. Aynı kara yolunda yaklaşık 3 ay önce başıboş hayvanlar nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşanmıştı. Aradan geçen zamana rağmen hayvanların yollarda dolaşmaya devam etmesi, kazalara ilişkin endişeleri artırıyor.

Sürücüler, can kaybı ve yaralanmalar yaşanmadan önce başıboş hayvanlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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