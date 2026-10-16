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İzmit Körfezi ile Zonguldak limanında deniz, sağanak sonrası kahverengiye büründü

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İzmit Körfezi ile Zonguldak limanında deniz, sağanak sonrası kahverengiye büründü
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Kocaeli ve Zonguldak'ta sağanak sonrası deniz bazı kesimlerde kahverengiye döndü. İzmit Körfezi'nde renk değişimi havadan görüntülenirken deniz yüzeyinde derelerden sürüklenen atıklar görüldü; Zonguldak'ta Üzülmez Deresi'nden limana taşınan çamurlu su deniz yüzeyini kapladı.

KOCAELİ/ Kocaeli ve Zonguldak'ta sağanağın etkisiyle denizin rengi bazı kesimlerde kahverengiye döndü.

Kocaeli genelinde etkili olan yağışların ardından İzmit Körfezi'nde renk değişimi gözlendi. Kıyıda ve körfezin bazı bölgelerinde denizin rengi kahverengiye büründü.

Ayrıca deniz yüzeyinde derelerden sürüklenen yalıtım malzemeleri, sandviç paneller, ağaç ve tahta parçaları ile bazı atık parçaları görüldü.

Bölgede görülen renk değişimi, havadan görüntülendi.

Zonguldak

Zonguldak'ta sağanakla derelerden taşınan çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye döndü.

İki gündür etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Sağanağın ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.

Renk değişimi, kentin birçok noktasından görüldü.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağış etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Kaynak: AA
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