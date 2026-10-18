Zonguldak Karadeniz Ereğli'de toprak kaydı, evin alt katındaki balkon hasar gördü

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından meydana gelen toprak kaymasında bir evin bahçesi kayarken, binanın alt katındaki balkon zarar gördü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Kepez Mahallesi Bahçelievler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından bir evin bahçesinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kayan toprak ve kopan parçalar, binanın alt katındaki balkon bölümüne zarar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı