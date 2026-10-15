Zonguldak okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma Zonguldak, Ereğli okullar tatil mi?

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16 Ekim Cuma Zonguldak'ta okul var mı sorusu, kentte günlerdir süren yağışların ardından öğrenci ve velilerin gündemine oturdu. Zonguldak Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla eğitime ara verme kararı aldı. Böylece Zonguldak, cuma günü okulların tatil edildiği İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından tatil kararı alan iller arasına katıldı. Ereğli, Çaycuma ve Devrek'te okullar tatil mi? Tüm detaylar haberimizde…

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Zonguldak Valiliği, 15 Ekim 2026 tarihli basın açıklamasıyla 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında Zonguldak'taki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde cuma günü ders yapılmayacak.

ZONGULDAK'TA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Valiliğin açıklamasına göre karar, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak alındı. Valilik, tedbirin öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

ZONGULDAK'TA KİMLER İDARİ İZİNLİ?

Zonguldak Valiliği'nin kararıyla 16 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel de idari izinli sayılacak. Buna göre engelli ve hamile kamu çalışanları ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel, cuma günü izinli kabul edilecek.

EREĞLİ, ÇAYCUMA VE DEVREK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Valilik kararı il genelinde uygulanacağı için Zonguldak Merkez'in yanı sıra Ereğli, Çaycuma, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Kilimli ve Kozlu ilçelerindeki okullarda da 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitim yapılmayacak.

ZONGULDAK'TA OKUL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Valiliğin açıklamasına göre eğitime verilen ara yalnızca 16 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Hafta sonu tatiliyle birleşen karar sonrasında, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece okulların 19 Ekim Pazartesi günü normal programla eğitime devam etmesi bekleniyor.

VALİLİK'TEN VATANDAŞLARA UYARI

Zonguldak Valiliği, vatandaşların devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Valilik, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruların takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

CUMA GÜNÜ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiği tek il Zonguldak değil. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya valilikleri de cuma günü il genelindeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül, kararın okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla alındığını belirtmişti.

ZONGULDAK'TA GELİŞMELER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Eğitime ve hava koşullarına ilişkin yeni kararlar, Zonguldak Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir.