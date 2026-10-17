Zonguldak'ta 3 gündür etkili sağanak sonrası kullanılmayan 2 katlı evin duvarı çöktü

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ZONGULDAK'ta 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından, kullanılmayan 2 katlı evin duvarı çöktü.

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından, kullanılmayan 2 katlı bir evin duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de tedbir amacıyla olay yerinde bekletildi. Çökme nedeniyle çevredeki binalar açısından oluşabilecek riskler değerlendirilirken, bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı