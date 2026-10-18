Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili olacak, 100 km/sa rüzgar bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz ile birçok ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış; Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın 100 km/sa'ye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Avrupa'daki öfke İtalya'ya sıçradı! Milano'da Meloni karşıtı protesto çatışmaya dönüştü

Meydan savaş alanına döndü! Turistler kaçtı, kepenkler indi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık

İsmail Kartal'dan flaş sözler: Biz o defteri kapattık
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı

Silahların sustuğu cephede savaş yeniden alevlendi
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri üzüntüden ağlatacak haber