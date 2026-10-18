Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili olacak, 100 km/sa rüzgar bekleniyor

Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili olacak, 100 km/sa rüzgar bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz ile birçok ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış; Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın 100 km/sa'ye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26
Antalya: Parçalı bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25