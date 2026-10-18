Zonguldak Karadeniz Ereğli'de kaldırımda çökme oldu, derin çukur tehlike oluşturdu

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de kaldırımda çökme oldu, derin çukur tehlike oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Karadeniz Ereğli'de gece sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış ve rüzgâr, Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta kaldırımın çökmesine yol açtı. Oluşan derin çukur tehlike oluştururken çevrede yaşayanlar önlem alınmasını istedi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın ardından kaldırımda çökme meydana geldi.
Olay, Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta yaşandı. Dün gece sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından kaldırımda çökme oluşurken, ortaya çıkan derin çukur tehlike oluşturdu. Çevrede yaşayan vatandaşlar, olası kazaların önüne geçilmesi için bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı