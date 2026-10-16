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Zonguldak Çaycuma'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak Çaycuma'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, Zonguldak-Çaycuma kara yolu üzerinde, Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak-Çaycuma kara yolu üzerinde, Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında meydana geldi. B.A. idaresindeki 34 BOA 44 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye gelen Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Araçtan yaralı olarak çıkarılan B. A., sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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