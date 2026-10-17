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Mehmet Yılmaz, Zonguldak Ereğli'de ağız ve diş sağlığı merkezinde yeniden müdür oldu

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Mehmet Yılmaz, Zonguldak Ereğli'de ağız ve diş sağlığı merkezinde yeniden müdür oldu
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Mehmet Yılmaz, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak Ekim 2026 itibarıyla yeniden göreve başladı. Yılmaz, 2016-2018 yılları arasında aynı merkezde üstlendiği görevin ardından teknik birimde çalışmıştı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Mehmet Yılmaz, Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak yeniden göreve başladı.

1967 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimini Kdz. Ereğli'de tamamladı. Lisans eğitimini ODTÜ Gaziantep Kampüsü Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Yılmaz, 1986 yılında sağlık alanında göreve başladı. Meslek hayatı boyunca SSK Gaziantep Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Yılmaz, burada baş teknisyenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2016-2018 yılları arasında Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, daha sonra merkezin teknik biriminde çalıştı. Mehmet Yılmaz, Ekim 2026 itibarıyla yeniden Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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