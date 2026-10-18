Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli'sinde çöken perde duvar sakinleri mağdur etti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak'ta perde duvar çöktü. Çökme nedeniyle vatandaşlar yürümekte ve evlerine girmekte güçlük çekiyor.

Karadeniz Ereğli'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak'ta aşırı yağışların ardından perde duvarda çökme meydana geldi. Çöken duvar nedeniyle sokakta ulaşım ve yaya geçişi zorlaşırken, bölge sakinleri evlerine girip çıkmakta güçlük yaşamaya başladı. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yetkililerden yardım bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı