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Zonguldak Limanı'nda sağanak sonrası evsel atıklar ve pet şişeler birikti

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Zonguldak Limanı'nda sağanak sonrası evsel atıklar ve pet şişeler birikti
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Zonguldak'ta dün etkili olan sağanakla debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin taşıdığı ağaç parçaları ve evsel atıklar Zonguldak Limanı'nda birikti. Teknelerin ve sandalların çevresinde toplanan çöpler ile pet şişeler suyun yüzeyini kapladı.

Zonguldak'ta sağanağın ardından derenin taşıdığı evsel atıklar limanda kirliliğe neden oldu.

Kentte dün etkili olan sağanakta debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin taşıdığı ağaç parçaları ve genellikle pet şişelerden oluşan evsel atıklar, Zonguldak Limanı'nda birikti.

Teknelerin ve sandalların çevresinde toplanan çöpler ve pet şişeler suyun yüzeyini kapladı.

Kaynak: AA
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