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Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden denize taşınan çamur limanı sarıya çevirdi

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Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden denize taşınan çamur limanı sarıya çevirdi
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Zonguldak'ta dün başlayan ve gece süren kuvvetli sağanağın ardından derelerden denize taşınan toprak ve çamur, Zonguldak Limanı'nın rengini değiştirdi. Çaydamar ve Üzülmez dereleriyle taşınan malzeme, Acılık Deresi'nden Karadeniz'e ulaşarak limanı sarı ve kahverengiye çevirdi.

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanağın ardından kent merkezindeki derelerden denize taşınan toprak ve çamur, Zonguldak Limanı'nın rengini değiştirdi. Sarı ve kahverengi tonlarına bürünen limanda, çamurlu suyun yayıldığı geniş alan dikkat çekti.

Kent genelinde dün başlayan ve gece boyunca devam eden yağışlar, derelerdeki su miktarını artırdı. Çaydamar ve Üzülmez dereleriyle taşınan toprak ve çamur, Acılık Deresi üzerinden Karadeniz'e ulaştı. Suyla birlikte sürüklenen malzemelerin liman içerisinde birikmesiyle denizin rengi değişti.

Özellikle derelerin denize döküldüğü noktadan itibaren yayılan çamurlu su, limanın büyük bölümünde sarı renkli bir görüntü oluşturdu. Liman içerisinde bulanıklaşan su ile açık deniz arasındaki renk farkı belirginleşti.

Kentte etkisini sürdüren yağışların ardından limanda oluşan renk değişimi, sahil kesiminden de görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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