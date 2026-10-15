Bakan Çiftçi, İstanbul ve çevresinde metrekareye 120 kilograma varan yağış bekliyor

Bakan Çiftçi, İstanbul ve çevresinde metrekareye 120 kilograma varan yağış bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, bugün İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların bu illerde etkili olması ve yer yer bu seviyelere çıkması bekleniyor.
Bakan Çiftçi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilogram seviyelerine ulaşması beklenmektedir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı